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12.06.2018  08:37

Президент ФБУ може увійти до виконкому IBU

Володимир Бринзак

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак може увійти до виконавчого комітету Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Бринзак - один з 18 кандидатів на 6 місць у виконкомі.

Серед кандидатів також глави біатлонних федерацій Німеччини, Італії, Чехії, Польщі та США.

На пост президента IBU претендує глава федерації Латвії Байба Борк і Данії Олле Далін, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше Бринзак розповів, хто, крім тренера з Росії, допомагатиме жіночій збірній.

Перед цим Бринзак пояснив, чому збірну України довірили росіянину.





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