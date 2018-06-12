Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
84 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 08:37
Президент ФБУ може увійти до виконкому IBU
|Володимир Бринзак
Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак може увійти до виконавчого комітету Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
Бринзак - один з 18 кандидатів на 6 місць у виконкомі.
Серед кандидатів також глави біатлонних федерацій Німеччини, Італії, Чехії, Польщі та США.
На пост президента IBU претендує глава федерації Латвії Байба Борк і Данії Олле Далін, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше Бринзак розповів, хто, крім тренера з Росії, допомагатиме жіночій збірній.
Перед цим Бринзак пояснив, чому збірну України довірили росіянину.
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