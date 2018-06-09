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09.06.2018  15:16

Меркушина: Після Пхенчхана я була просто вбита

Анастасія Меркушина/НОК України 

Українка Анастасія Меркушина важко перенесла невдалий виступ на Олімпійських іграх у Пхенчхані. 

Про це вона зізналася в інтерв'ю.

"Після Олімпіади я була просто вбита, настільки сильно мене придавило те, що сталося в Пхенчхані. І тільки завдяки підтримці і спілкуванню з сім'єю я знову повернулася до життя", - зізналася українка.

"Тому той невеликий проміжок часу, що залишається у мене після роботи, я хочу проводити в колі сім'ї з тими людьми, які мене люблять, підтримують, і, впевнена, допоможуть встати, якщо я впаду. Олімпіада всім важко дається, хтось після неї йде в декретній відпустку, хтось просто робить паузу в кар'єрі, я вирішила піти по шляху самопідготовки", - цитує Меркушину sport-express.ua.

Нагадаємо, що молода біатлоністка на ОІ-2018 не змогла показати високі результати.

Раніше повідомлялося, що Меркушина розплакалась після однієї із провальних гонок у Пхенчхані.

Також стало відомо, що Меркушина буде готуватися до сезону за індивідуальним графіком.





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