Меркушина: Після Пхенчхана я була просто вбита
|Анастасія Меркушина/НОК України
Українка Анастасія Меркушина важко перенесла невдалий виступ на Олімпійських іграх у Пхенчхані.
Про це вона зізналася в інтерв'ю.
"Після Олімпіади я була просто вбита, настільки сильно мене придавило те, що сталося в Пхенчхані. І тільки завдяки підтримці і спілкуванню з сім'єю я знову повернулася до життя", - зізналася українка.
"Тому той невеликий проміжок часу, що залишається у мене після роботи, я хочу проводити в колі сім'ї з тими людьми, які мене люблять, підтримують, і, впевнена, допоможуть встати, якщо я впаду. Олімпіада всім важко дається, хтось після неї йде в декретній відпустку, хтось просто робить паузу в кар'єрі, я вирішила піти по шляху самопідготовки", - цитує Меркушину sport-express.ua.
Нагадаємо, що молода біатлоністка на ОІ-2018 не змогла показати високі результати.
Раніше повідомлялося, що Меркушина розплакалась після однієї із провальних гонок у Пхенчхані.
Також стало відомо, що Меркушина буде готуватися до сезону за індивідуальним графіком.
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