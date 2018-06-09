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09.06.2018  16:33

Українка про екс-тренера збірної України: Він поганий спеціаліст? Ні, просто не підійшов мені

 

Словенець Урош Велепець не підійшов усім українським біатлоністкам, коли тренував збірну України.

Про це заявила одна із лідерів команди Анастасія Меркушина.

"Мені не раз доводилося чути, мовляв я стала призером чемпіонату світу з Урошем. А на наступний рік втрутився мій тато і начебто я нічого не показала. Але це брехня! Звичайно, мій батько брав участь в тренувальному процесі, але всі рішення приймав і плани писав Велепец. А на рахунок того, чому я один сезон пробігла добре, а інший - погано, дозволю собі нагадати, що я скинула десять кілограмів в позаминулому році. Цілком природно, що після цього я зробила крок вперед", - каже Меркушина. 
 
"Я не кажу, що Урош - поганий тренер, просто особисто мені він не підійшов так, як підійшов, наприклад, Джима. Я вважаю, що це здорово, коли спортсмен знаходить свого тренера, який йому підходить, як ключик до замочку. Юлі пощастило вона знайшла свого тренера в особі Велепца. Мені теж пощастило, я народилася в родині з таким тренером, який може повністю з ранку до вечора стежити за моєю підготовкою, це саме те, що мені зараз потрібно", - цитує українку sport-express.ua.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Велепець залишив збірну України.

Також повідомлялося, що Меркушина буде готуватися до сезону за індивідуальною програмою.





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