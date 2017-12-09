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19.12.2017  21:46

Основний форвард збірної Росії станцював лезгінку, постріляв з пістолета і приклав його до своєї голови


Нападник Зеніта Алєксандр Кокорін гучно відсвяткував весілля друга - півзахисника Крил'єв Совєтов Алана Чочієва - в Північній Осетії.

У сторіс інстаграма Кокоріна з'явилося відео, де він разом з іншими гостями танцює лезгінку.

Втім, більш обговорюваним став інший відеозапис з його аккаунта: нападник збірної Росії двічі стріляє з пістолету в повітря.

На основній сторінці інстаграма Кокорін виклав кадр з приставленим до носа пістолетом і підписом "Нічого особливого, весілля в Осетії".

Алєксандр Кокорін з пістолетом

Колишній півзахисник Зеніта Алєксєй Ігонін в інстаграмі саркастично відреагував на поведінку Алєксандра:

"Шановні вболівальники ФК Зеніт! Кокорін доклав дуло пістолета до своєї голови ... Не варто хвилюватися! Швидше за все, футболістові нічого не загрожує, адже в голові, схоже, мало чого є. А раз так, він як і раніше буде радувати нас своєю грою", - написав Ігонін.

При цьому Кокорін за його стрілянину з пістолета загрожує адміністративне покарання.


"Закон однозначно говорить про те, що стрілянина зі зброї в населених пунктах або в інших невідведених для цього місцях недопустима (ст. 20.13 КоАП РФ). Зокрема, нормою статті передбачено накладення адміністративного штрафу в розмірі від 40 тисяч до 50 тисяч рублів з конфіскацією зброї і патронів до нього або позбавлення права на придбання і зберігання або зберігання і носіння зброї на термін від півтора до трьох років з конфіскацією зброї і патронів до нього.
Але, судячи з того, що Кокорін охоче позує на камеру, будь-яка відповідальність його мало турбує. На жаль, але і осуду даного діяння з боку уповноважених органів ми можемо і не побачити ". - заявив Чемпіонату юрист Алєксандр Ластовєцкий.

Самого футболіста, схоже, це не турбує - він продовжує позувати з пістолетами в інстаграме.

Спасибо за тёплый приём ⚪️🔴🌕 #Хорошо

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 18, 2017 at 12:28 PST

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