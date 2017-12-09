Сторінками історії. Як першолігові Карпати вигравали у СКА Ростов Кубок СРСР. ВІДЕО





В далекому 1969 році львівські Карпати створили справжню сенсацію, вигравши Кубок СРСР.

В фіналі першолігова команда з міста Лева перемогла СКА Ростов-на-Дону з рахунком 2:1.

Чемпіон пропонує вам пригадати перепитії того фіналу.

Нагадаємо, що Димінський може припинити фінансування Карпат.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua