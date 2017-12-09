18 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 22:12 - Андрій Твердохліб
Сторінками історії. Як першолігові Карпати вигравали у СКА Ростов Кубок СРСР. ВІДЕО
В далекому 1969 році львівські Карпати створили справжню сенсацію, вигравши Кубок СРСР.
В фіналі першолігова команда з міста Лева перемогла СКА Ростов-на-Дону з рахунком 2:1.
Чемпіон пропонує вам пригадати перепитії того фіналу.
Нагадаємо, що Димінський може припинити фінансування Карпат.
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