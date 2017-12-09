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14.01.2018  17:48

Захисник-гігант у матчі НХЛ відправив суперника у лікарню. ВІДЕО


Під час гри регулярної першості НХЛ між Бостон Брюїнз та Монреаль Канадіенс можна було впевнетися, наскільки небезпечним іноді буває хокей. Не дивлячись на наявність захисту в амуніції гравців, іноді вони можуть отримати серйозні травми. 

Під час другого періоду матчу захисник-гігант Бостона Здено Хара (його зріст - понад 2 метри) потужно вдарив по шайбі від синьої лінії і та влучила у вухо гравцю Монреаля Філліпа Дано: гравець канадської команди просто не встиг згрупуватися. У підсумку той впав на лід, втративши свідомість.

Після того, як на лід вибігли представники медичної бригади, рефері прийняв рішення не догравати другий період, відправивши хокеїстів у роздягальні. Проте більшість гравців залишилася на майданчику доти, поки постраждалого не повезли у лікарню. 

Поєдинок було дограно і він завершився перемогою Бостона у серії булітів - 4:3. 

А вже після матчу головний тренер Монреаля Клод Жюльєн обережно повідомив, що його підопічному вдалося уникнути серйозних наслідків.  

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