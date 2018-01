Захисник-гігант у матчі НХЛ відправив суперника у лікарню. ВІДЕО

Під час гри регулярної першості НХЛ між Бостон Брюїнз та Монреаль Канадіенс можна було впевнетися, наскільки небезпечним іноді буває хокей. Не дивлячись на наявність захисту в амуніції гравців, іноді вони можуть отримати серйозні травми.

Під час другого періоду матчу захисник-гігант Бостона Здено Хара (його зріст - понад 2 метри) потужно вдарив по шайбі від синьої лінії і та влучила у вухо гравцю Монреаля Філліпа Дано: гравець канадської команди просто не встиг згрупуватися. У підсумку той впав на лід, втративши свідомість.

Після того, як на лід вибігли представники медичної бригади, рефері прийняв рішення не догравати другий період, відправивши хокеїстів у роздягальні. Проте більшість гравців залишилася на майданчику доти, поки постраждалого не повезли у лікарню.

