Мисливиця на футболістів. Дівчина українського футболіста зваблює своїми світлинами





Дівчина укранського футболіста російського Анжі Олега Данченка Вікторія Фролова зваблює футболістів.

Ще рік тому, в неї були відносини з іншим українським гравцем Владленом Юрченком.

А зараз же дівчина весело проводить час зі своїм новим бойфрендом і залюбки ділиться в Instagram пікантними і не дуже фотографіями.

За матеріалами: Трибуни

Нагадаємо, що раніше перуанська ведуча роздяглася на камеру.

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