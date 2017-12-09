75 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.01.2018 00:45 - Андрій Твердохліб
Мисливиця на футболістів. Дівчина українського футболіста зваблює своїми світлинами
Дівчина укранського футболіста російського Анжі Олега Данченка Вікторія Фролова зваблює футболістів.
Ще рік тому, в неї були відносини з іншим українським гравцем Владленом Юрченком.
А зараз же дівчина весело проводить час зі своїм новим бойфрендом і залюбки ділиться в Instagram пікантними і не дуже фотографіями.
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За матеріалами: Трибуни
Нагадаємо, що раніше перуанська ведуча роздяглася на камеру.
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