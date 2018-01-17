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17.01.2018  18:51

Вона стогнала - вони дражнили. Уболівальники зацькували тенісистку за прояв емоцій. ВІДЕО


Білоруска Аріна Соболенко грала з австралійкою Ешлі Барті на Australian Open. Аріна - тенісистка дуже яскрава. У неї потужні удари, на передпліччі набите татуювання з тигром, а ще протягом розіграшів вона голосно і різноманітно кричить.

Постійні стогони не сподобалися місцевим глядачам, і в кінці другого сету вони стали передражнювати Соболенко. Коли суддя матчу попросила припинити, крики з трибун тільки посилилися.

Глядачі замовкли, тільки коли суддя суворо-суворо попросила проявити повагу до гравців.

У підсумку крики Соболенко не допомогли, і вона програла 7:6, 4:6, 4:6. Після матчу Барті сказала, що їй звуки не заважали: "Мені здається, якщо тебе дратує така дрібниця, то у тебе серйозні проблеми".

Нагадаємо, що на Australian Open відбудеться українське дербі: Світоліна пробилася у третє коло, вийшовши на Костюк.

Sports.ru.

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