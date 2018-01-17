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21.01.2018  19:44

Юний фанат став гравцем команди НХЛ на три дні. ВІДЕО


15-річний хлопець Гайден Бредлі із містечка Санта-Роза в Каліфорнії на три дні став гравцем команди НХЛ Сан-Хосе Шаркс.

Мрія школяра, який має вроджену ваду серця, здійснилася завдяки благодійному фонду Make-A-Wish Foundation.

Все відбулося по-справжньому: парубок підписав триденний контракт із клубом - свій підпис на документі він поставив разом із генеральним менеджером клубу Дагом Вілсоном.

Після цього йому видали форму та амуніцію.

Hayden’s first NHL game coming up hot. 🎶 @makeawishsf @sharksfoundation

Публикация от San Jose Sharks (@sanjosesharks) Янв 20, 2018 at 2:53 PST

Згідно із угодою, школяр, якого підписали на позицію захисника, отримав місце у роздягальні, взяв участь у справжньому тренуванні, а також в урочистому відкритті поєдинку проти володаря Кубку Стенлі Піттсбург Пінгвінз (зокрема, виконання гімнів Канади та США, а також урочисте вкидання).

А після цього приємного моменту хлопець відправиться разом із акулами на виїзну гру проти Анагайму. 

Цікаво, що гра проти пінгвінів завершилася перемогою господарів 2:1. 

До речі, на церемонію урочистого вкидання проти Бредлі вийшов сам Сідні Кросбі.

Також цікаво і те, що хлопець пройшов ритуал посвяти у команду, через який повинні пройти усі новачки, а після гри із Піттсбургом йому подарували шайбу із написом "Перша гра в НХЛ".

Що ж, таке може бути лише у найкращій хокейний лізі на планеті.

Мрійте і ваші мрії будуть здійснюватися!

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