Юний фанат став гравцем команди НХЛ на три дні. ВІДЕО

15-річний хлопець Гайден Бредлі із містечка Санта-Роза в Каліфорнії на три дні став гравцем команди НХЛ Сан-Хосе Шаркс.

Мрія школяра, який має вроджену ваду серця, здійснилася завдяки благодійному фонду Make-A-Wish Foundation.

Все відбулося по-справжньому: парубок підписав триденний контракт із клубом - свій підпис на документі він поставив разом із генеральним менеджером клубу Дагом Вілсоном.

Після цього йому видали форму та амуніцію.

Згідно із угодою, школяр, якого підписали на позицію захисника, отримав місце у роздягальні, взяв участь у справжньому тренуванні, а також в урочистому відкритті поєдинку проти володаря Кубку Стенлі Піттсбург Пінгвінз (зокрема, виконання гімнів Канади та США, а також урочисте вкидання).

А після цього приємного моменту хлопець відправиться разом із акулами на виїзну гру проти Анагайму.

Цікаво, що гра проти пінгвінів завершилася перемогою господарів 2:1.

До речі, на церемонію урочистого вкидання проти Бредлі вийшов сам Сідні Кросбі.

Також цікаво і те, що хлопець пройшов ритуал посвяти у команду, через який повинні пройти усі новачки, а після гри із Піттсбургом йому подарували шайбу із написом "Перша гра в НХЛ".

Hayden clues us into one of the #SJSharks pregame rituals. 😂😂😂 pic.twitter.com/AB4W3pKL5v

As with all #SJSharks players, we grabbed and taped Hayden's first NHL game puck. Congrats Hayden! pic.twitter.com/usGppnzMQN