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23.01.2018  18:24

Обличчя Роналду після травми. ФОТО


Цієї неділі мадридський Реал удома знищив новий клуб динамівця Максима Коваля Депортиво (7:1). Окрім феєричного футболу, у грі стався ще один епізод, який привернув до себе багато уваги.

Нападнику вершкових Кріштіану Роналду розбили обличчя, коли він забивав гол, тож португалець достроково завершив матч.

Окривавлиний фейс футболіста облетів інтернет, але найбільше люди запам'ятали, як найкращий гравець світу 2017-го взяв iPhone, щоб подивитися на свою повністю зкривавлену голову.

 

Зараз Роналду вже впорядку, утім він змушений буде пропустити наступний матч Реала в Кубку Іспанії проти Леганеса, який відбудеться 24 січня.

 
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