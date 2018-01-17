Ліга націй УЄФА: як виглядає трофей та звучить гімн нового турніру





24 січня у швейцарській Лозанні відбулося жеребкування першого в історії розіграшу європейського турніру Лігі націй УЄФА.

Збірна України буде виступати у другому дивізіоні змагань: українці потрапили у групу 1 із Чехією та Словаччиною.

Матчі турнірі розпочнуться у вересні - українці 6-го числа зустрінуться на виїзді із чехами.

Окрім визначення розподілу по групах учасників Ліги націй на жеребкуванні представили трофей, за який будуть боротися команди (поки що лише ті, які грають у Лізі А), а також гімн змагань. Він буде звучати перед початком матчів.

Трофей, тобто кубок, виконаний у формі прапора, який обвивається навколо флагштоку. Таким чином, втілено ідею символічного об'єднання усіх 54 збірних з Європи, які беруть участь у турнірі.

Приз виготовлено із срібла і важить 7,5 кг (при висоті 71 см).

Що стосується гімну, то його було виконано хором лозаннської опери. У відкритих джерелах поки не повідомляється, хто написав музику гімну, проте організатори кажуть про те, що цю композицію було створено у стилі гімну Ліги чемпіонів - із акцентом саме на хорових партіях. Єдина відмінність - елементи електронної музики у поєднанні із класикою.

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