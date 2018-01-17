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27.01.2018  00:25 - Андрій Твердохліб

Жах! В мережу потрапили фото умов проживання української чемпіонки світу з біатлону


Ганна Кривонос - чемпіонка світу з біатлону серед юніорів 2015 року в індивідуальній гонці.

Юна біатлоністка проживає в місті Глухів Сумської області просто в жахливих умовах і це м'яко кажучи.

"У перший раз ми з мамою звернулися до них у 2015 році. У нас є три листи, де пишуть, що прохання буде розглянуте і нас поставлять на облік. Але толку поки мало. Можливо, щось буде в цьому році. Я не знаю", - зазначила Ганна."Так, це фото мого житла. Місцева влада обіцяла, що дасть матеріальну допомогу для того, щоб я купила собі нове", - сказала талановита спортсменка.

Будинок Ганни Кривонос

"Коли ми знімали попередню хатку, мама посварилася з господарем і він сказав: "Щоб вас тут не було протягом двох днів". Нас пустили пожити, щоб просто був нагляд за будинком - він у жахливому стані. Ми туди переїхали, тому що не могли знайти іншого варіанту за такий короткий час. Вибрали те, що нам запропонували, і залишилися", - продовжила чемпіонка світу.

"Там було набагато гірше, ніж зараз. Не було забору - ми його з мамою поставили. Сарайчик ледве стоїть - ми його перекрили. Трохи дах підлатали. Це теж кошти. Але глобального ремонту не стали робити - це ж не наш будинок. Трошки зробили - щоб він стояв і не падав. Коли переїжджали, то навіть води не було. Згодом ми її туди провели", - розповіла біатлоністка.

Сарай поруч з будинком

"У мене мама хвора, останній раз вона лягла в лікарню в передінфарктному стані. 2-3 рази на рік потрібно проходити курс лікування, який коштує 4-5 тисяч гривень. Комунальні я теж оплачую. Сім'я і весь будинок на мені тримаються. Тому що мамі важко працювати", - наголосила юна українська біатлоністка.

"Я б не хотіла міняти країну і виступати за когось іншого. Я б хотіла бути в Україні і виступати за свою країну. Хоча мені пропонували переходити, але я говорила: "Добре, я подумаю". Але нікому ніякої відповіді не давала", - цитує Ганну Кривонос Трибуна.

Коментарі, як кажуть зайві...

Нагадаємо, що Ганна Кривонос виграла золото на юніорському чемпіонаті світу з біатлону 2015 року в Раубічах.

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