Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Блоги
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
320 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
28.01.2018  23:53

"Мені сподобалося", - футболіст Баварії вважає, що забив гол пенісом


У 20 турі чемпіонату Німеччини Баварія здійснила потужний камбек у матчі з Гофенхаймом. Поступаючись 0:2 уже на 11 хвилині матчу, мюнхенці змогли переломити хід гри і вирвати перемогу з рахунком 5:2.

Останній гол у зустрічі забив Сандро Вагнер. Після матчу футболіст натякнув, що забив гол своїм статевим органом.

"Не виключено, що якусь роль у голі зіграв мій пеніс. Я точно не впевнений, усе сталося дуже швидко, але мені сподобалося", - сказав Вагнер.

Гол Вагнера на 8:26.

 
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua
Читай також
Коноплянка із Шальке перемагає, Боруссія із Ярмоленком рятується від поразки. Інші матчі 20-го туру чемпіонату Німеччини
Айнтрахт упевнено переміг Боруссію М в 20 турі чемпіонату Німеччини
Шальке не виграв у Ганновера, Коноплянка так і не вийшов на поле. Матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини
Байєр розгромив Гоффенгайм та вийшов 2-е місце. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
09:38
Хокей. Помер екс-нападник збірної України
09:23
Футбол. По стопах Бекхема: у зіркового гравця МЮ з'явився несподіваний варіант у кар'єрі
08:58
Футбол. Барселона в Іспанії повторила рекорд 8-річної давнини
08:38
Теніс. Рейтинг ATP: Федерер не посунув Надаля на вершині, українці піднімаються
08:21
Футбол. Збірна України (U-17) перемогла Ізраїль у фіналі Кубку розвитку
00:04
Футбол. Лілль переміг Страсбур. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Франції
28.01.2018
23:45
Футбол. Рома поступилася Сампдорії, Мілан переміг Лаціо. Матчі 22-го туру чемпіонату Італії
23:40
Футбол. Барселона здолала Алавес, Атлетико переміг Лас-Пальмас. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії
Усі новини

Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!
Інтерв'ю
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!