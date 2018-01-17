320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 23:53
"Мені сподобалося", - футболіст Баварії вважає, що забив гол пенісом
У 20 турі чемпіонату Німеччини Баварія здійснила потужний камбек у матчі з Гофенхаймом. Поступаючись 0:2 уже на 11 хвилині матчу, мюнхенці змогли переломити хід гри і вирвати перемогу з рахунком 5:2.
Останній гол у зустрічі забив Сандро Вагнер. Після матчу футболіст натякнув, що забив гол своїм статевим органом.
"Не виключено, що якусь роль у голі зіграв мій пеніс. Я точно не впевнений, усе сталося дуже швидко, але мені сподобалося", - сказав Вагнер.
Гол Вагнера на 8:26.
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