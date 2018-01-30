Повернення Каролін Возняцкі. 12 фактів про першу ракетку світу





Каролін Возняцкі, вигравши Australian Open-2018 повернулася на першу сходинку рейтингу WTA.

Чемпіон підготував для вас 12 найцікавіших фактів з життя та кар'єри першої ракетки світу.

8 років. Саме стільки пройшло часу з того моменту, коли Каролін Возняцкі вперше очолила рейтинг WTA.

Чемпіон підготував для 12 найцікавіших фактів з життя та кар'єри першої ракетки світу.

Каролін Возняцкі

1.Народилася майбутня перша ракетка в Данії в містечку Оденсе 11 липня 1990 року.

2. Має польске походження (та подвійне громадянство). Батьки народилися та виросли в Польщі та до цих пір мають польське громадянство.

3. Батько Пйотр грав у футбол на професійному рівні, а мати Анна була гравцем національної збірної Польщі з волейболу.

4. Довгий час була заручена з відомим британським гольфістом Рорі Макілроєм, але незадовго до весілля чоловік в прямому сенсі злякався і відносини були розірвані.

5. Українські та російські медіа називають тенісистку Каролін Возняцкі, але це абсолютно не правильна вимова. Англійською її ім'я та прізвище звучить, як Керолайн Вознякі, а ось правильно - Кароліна Вожняцька.

6. Вперше очолила світовий рейтинг в 2010 році.

Каролін Возяцкі

7. До переможного фіналу в Австалії двічі грала в фіналі US Open і обидва програла - в 2009 поступилася Кім Клейстерс, а в 2014 Серені Вільямс.

8. На 31 січня 2018 року заробила $ 26, 856, 094 призових.

9 Володіє англійською, польською та данською мовами.

10. Улюблене покриття - хард. Улюблений удар - зліва по лінії.

11. Кароліна - володарка унікального досягнення: протягом шести сезонів (2011-2016) вона демонструвала стабільне погіршення результатів на Відкритий чемпіонат Австралії. У 2011 році вона дійшла до 1/2 фіналу, в 2012-му - до 1/4 фіналу, в 2013-му - до четвертого кола, в 2014-му - до третього, в 2015-му році - до другого, а в 2016 му році примудрилася програти в першому колі (її суперниця Юлія Путинцева до зустрічі з Возняцкі програла дев'ять матчів рівня WTA поспіль). Після цієї поразки Возняцкі припустила, що така динаміка виступів в Мельбурні викликана "прокляттям". Після перемоги в першому колі на турнірі в 2017-му році Кароліна заявила, що за логікою останніх Australian Open, в цьому році вона повинна була програти у фіналі кваліфікаційного турніру, але їй цього вдалося уникнути. Однак, незважаючи на "прокляття", в 2018-му році Кароліна виграла цей турнір.

12. Являється палкою вболівальницею футбольного клуба Ліверпуль. Коли в 2014 році вона розлучилася зі своїм бойфрендом, написала в Твіттері: "Я дуже рада, що підтримую Ліверпуль, тому що знаю, що ніколи не буду одна". Пісня "You'll Never Walk Alone" ("Ти ніколи не будеш один") є гімном футбольного клубу Ліверпуль.

Каролін Возняцкі

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