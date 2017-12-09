Хокеїсти побилися під час матчу НХЛ двічі протягом двох хвилин. ВІДЕО





Бійки у хокеї, не дивлячись на те, що за них гравці отримують штраф, що може врешті-решт призвести до небажаних результатів, вважаються таким самим елементом гри, як кидки по воротах, швидкісне катання та силові прийоми.

А у Національній хокейній лізі, навіть після ряду змін у правила та постійній боротьбі за чистоту гру з метою запобігання серйозних травм у хокеїстів, вони залишаються одним із найбажаніших моментів поєдинку.

Трапляється, що суперники радують доволі активними та захоплюючими двобоями по декілька раз за матч.

Так, напередодні у матчі регулярної першості між Детройт Ред Вінгз та Тампа Бей Лайтнінг гравці перевершили очікування фанатів ще до першої перерви. Протягом заключного відрізку стартового періоду відбулося дві бійки.

Спочатку у поєдинку зійшлися Брейден Пойнт та Ділан Ларкін, а за дві хвилини - Янні Гоурд та Томас Татар. У першому випадку явного переможця виявлено не було, проте у другому - переміг представник блискавок.

Сама гра завершилася перемогою Тампи 5:2.

Тампа очолює Східну конференцію, тоді як Детройт у нинішньому сезоні поки не може похвалитися хорошими та стабільними результатами. Червоні крила йдуть на 12-му рядку.

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