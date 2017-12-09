Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Блоги
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
139 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.01.2018  22:21

Хокеїсти побилися під час матчу НХЛ двічі протягом двох хвилин. ВІДЕО


Бійки у хокеї, не дивлячись на те, що за них гравці отримують штраф, що може врешті-решт призвести до небажаних результатів, вважаються таким самим елементом гри, як кидки по воротах, швидкісне катання та силові прийоми. 

А у Національній хокейній лізі, навіть після ряду змін у правила та постійній боротьбі за чистоту гру з метою запобігання серйозних травм у хокеїстів, вони залишаються одним із найбажаніших моментів поєдинку.

Трапляється, що суперники радують доволі активними та захоплюючими двобоями по декілька раз за матч.

Так, напередодні у матчі регулярної першості між Детройт Ред Вінгз та Тампа Бей Лайтнінг гравці перевершили очікування фанатів ще до першої перерви. Протягом заключного відрізку стартового періоду відбулося дві бійки.

Спочатку у поєдинку зійшлися Брейден Пойнт та Ділан Ларкін, а за дві хвилини - Янні Гоурд та Томас Татар. У першому випадку явного переможця виявлено не було, проте у другому - переміг представник блискавок. 

Сама гра завершилася перемогою Тампи 5:2. 

Тампа очолює Східну конференцію, тоді як Детройт у нинішньому сезоні поки не може похвалитися хорошими та стабільними результатами. Червоні крила йдуть на 12-му рядку.  

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:18
Футбол. Атлетико обіграв Ллейду, Валенсія знищила Лас-Пальмас. Матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії
09.01.2018
23:56
Футбол. Монако переміг Ніццу і вийшов у півфінал Кубка ліги
23:41
Футбол. Манчестер Сіті із Зінченком зробив крок до фіналу Кубка футбольної ліги
23:27
Футбол. Захисник Динамо може продовжити кар'єру в Серії А
22:52
Бокс. Український боксер свій перший після поразки бій проведе в США
22:34
Футбол. Головного тренера Байєра оштрафували на 12 тисяч євро за симуляцію
22:09
Футбол. Екс-нападник Динамо може перебратися в Англію
21:45
Футбол. Форвард Чорноморця підтвердив, що поїде грати в Польщу
Усі новини

Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!