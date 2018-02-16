Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Блоги
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
79 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
16.02.2018  12:08

Неймар рідко промахується: бразилець перевірив суддю на міцність у суперматчі з Реалом. ВІДЕО


Під час першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Реалом (1:3) було місце і інтризі, і красивим голам, комбінаціям. І звичайно, не обійшлося і без важливих епізодів за участю представників суддівського корпусу: наприкінці першого тайму рефері Джанлука Роккі призначив пенальті, який чітко реалізував Криштіану Роналду. 

Після гри італійцю дісталося від представників ПСЖ - президента Насера Аль-Хелаїфі та керманича команди Унаї Емері - вони ж бо вважають, що арбітр допоміг мадридцям перемогти. 

Про те, що Роккі було нелегко свідчить інший епізод: бразильський форвард Парі Сен-Жермен Неймар ледь не відправив суддю якщо не в нокаут, то вже точно нокдаун. Під час атаки бразилець намагався закинути м'яч у штрафний майданчик, проте на шляху круглого встав Роккі, який прийняв удар на голову. 

Суддя був дезорієнтований, проте продовжив працювати.

Додамо, що у цьому матчі Неймар всього двічі пробивав по воротах і лише один раз влучив у рамку.

Матч-відповідь відбудеться 6 березня у Парижі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua
Читай також
Ми билися на полі: Роналду назвав причини перемоги над ПСЖ у суперматчі Ліги чемпіонів
Неймар приніс перемогу ПСЖ. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Франції
Неймар заробляє півмільйона євро за один рекламний пост в Instagram?
Неймар забив ефектний гол у благодійному матчі з зірками шоу-бізнесу. ВІДЕО


Останні публікації
16.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
13:18
Футбол. Карпати визначилися з новим капітаном
13:04
Футбол. Екс-гравець збірної України залишив Чорноморець
12:41
Футбол. Титульним спонсором Вереса стала компанія, пов'язана з Медведчуком?
12:21
Бокс. Потенційний суперник Ломаченка запевняє, що готовий битися з українцем
12:00
Футбол. Хачеріді: Греки провокували нас
11:43
Футбол. Китайський клуб пропонує зірці Барселони зарплату в 35 мільйонів євро за рік
11:22
Олімпіада. Італійка Мойолі - олімпійська чемпіонка зі сноубордкросу
11:06
Футбол. Суперник Динамо по групі в ЛЄ може отримати 10-річний бан від УЄФА
Усі новини

Блоги
 
Інтерв'ю
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!