Неймар рідко промахується: бразилець перевірив суддю на міцність у суперматчі з Реалом. ВІДЕО
Під час першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Реалом (1:3) було місце і інтризі, і красивим голам, комбінаціям. І звичайно, не обійшлося і без важливих епізодів за участю представників суддівського корпусу: наприкінці першого тайму рефері Джанлука Роккі призначив пенальті, який чітко реалізував Криштіану Роналду.
Після гри італійцю дісталося від представників ПСЖ - президента Насера Аль-Хелаїфі та керманича команди Унаї Емері - вони ж бо вважають, що арбітр допоміг мадридцям перемогти.
Про те, що Роккі було нелегко свідчить інший епізод: бразильський форвард Парі Сен-Жермен Неймар ледь не відправив суддю якщо не в нокаут, то вже точно нокдаун. Під час атаки бразилець намагався закинути м'яч у штрафний майданчик, проте на шляху круглого встав Роккі, який прийняв удар на голову.
Суддя був дезорієнтований, проте продовжив працювати.
Árbitro italiano del— Rodrigo García (@RodrigoyGarcia) 14 лютого 2018 р.
Real Madrid 🆚 PSG
❌Amarilla tempranera a Neymar Jr
❌Marca penal dudoso contra PSG
❌Se come uno de Sergio Ramos
❌Amarilla a Rabiot inmerecida#posmedesquito ⚽💥#RMAPSG #RealMadridPSG #ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/DpuiRZmwp0
Додамо, що у цьому матчі Неймар всього двічі пробивав по воротах і лише один раз влучив у рамку.
Матч-відповідь відбудеться 6 березня у Парижі.
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