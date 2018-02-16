Неймар рідко промахується: бразилець перевірив суддю на міцність у суперматчі з Реалом. ВІДЕО





Під час першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Реалом (1:3) було місце і інтризі, і красивим голам, комбінаціям. І звичайно, не обійшлося і без важливих епізодів за участю представників суддівського корпусу: наприкінці першого тайму рефері Джанлука Роккі призначив пенальті, який чітко реалізував Криштіану Роналду.

Після гри італійцю дісталося від представників ПСЖ - президента Насера Аль-Хелаїфі та керманича команди Унаї Емері - вони ж бо вважають, що арбітр допоміг мадридцям перемогти.

Про те, що Роккі було нелегко свідчить інший епізод: бразильський форвард Парі Сен-Жермен Неймар ледь не відправив суддю якщо не в нокаут, то вже точно нокдаун. Під час атаки бразилець намагався закинути м'яч у штрафний майданчик, проте на шляху круглого встав Роккі, який прийняв удар на голову.

Суддя був дезорієнтований, проте продовжив працювати.

Додамо, що у цьому матчі Неймар всього двічі пробивав по воротах і лише один раз влучив у рамку.

Матч-відповідь відбудеться 6 березня у Парижі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua