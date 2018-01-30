Король пішов - нехай живе король. 10 цікавих фактів з неймовірної кар'єри Ягра в НХЛ. ВІДЕО





Наприкінці січня світ спорту сколихнула новина про те, що великий та легендарний 45-річний чеський хокеїст Яромир Ягр залишає НХЛ після 24 сезонів та фактично 28 років у найкращій хокейній лізі на планеті.

Нападник, останньою командою якого був Калгарі Флеймз, у нинішньому сезоні не спромігся вийти на хороший рівень через травми, був виставлений на драфт відмов та вирішив продовжити кар'єру на своїй батьківщині у ХК Кладно, клубі другого чеського дивізіону, в якому він розпочинав свій славний шлях у великий спорт ще у 1988 році, згодом ставши його власником.

Ягр став еталаном хокеїста для декількох наступних поколінь, героєм та улюбленцем мільйонів вболівальників. Напевно ще довго він залишатиметься одним із найкращих гравців за понад сторічну історію Національної хокейної ліги.

Доробок Ягра вражає: 1733 гри, в яких він закинув 766 шайб, віддав 1155 передач - 1921 очко (попереду лише Вейн Гретцкі)! Найприкріше, що майже 46-річному чеху забракло лише 34 гри до абсолютного рекорду НХЛ, який колись встановив легендарний Горді Хоу.

Рекорди на льоду вилилися у два Кубки Стенлі, причому перший Яромир завоював у 19 років!

Пропонуємо вашій увазі 10 цікавих фактів із життя Ягра в НХЛ - вони додадуть до вищеописаного декілька красивих штрихів.

Ягр - лише один із 27 хокеїстів, які входять у Потрійний золотий клуб

Яромир - один із 27 хокеїстів, які вигравали у своїй кар'єрі золото Олімпійських ігор, чемпіонату світу та Кубок Стенлі: на початку 1990-х чех взяв дві чаші в НХЛ, у 1998-му виграв золото Нагано, а через 7 років його місію було завершено, коли у травні 2005 збірна Чехії здолала Канаду у фіналі ЧС.

Другу золоту медаль світової першості Ягр взяв у 2010-му, а от третій Кубок Стенлі так і залишився недосяжною мрією: так, у сезоні-2012/13 її розбив Чікаго Блекгокс, який обіграв Бостон Брюїнз (шостий клуб НХЛ у кар'єрі Ягра) у фінальній серії.

Ще один чех, якому підкорилося досягнення Ягра - його одноклубник по Піттсбургу 1990-х, 46-річний захисник Іржі Шлегр, який вже декілька років як завершив кар'єру хокеїста, натомість розпочавши кар'єру політика.

Ягр провів більше ігор у плей-офф, ніж 11 клубів НХЛ

Ягр зіграв 208 матчів у плей-офф протягом своєї кар'єри. Це більше, ніж 11 клубів Ліги: Анагайм Майті Дакс, Оттава Сенаторс, Кароліна .Гаррікейнз, Фінікс Койотс, Тампа-Бей Лайтінг, Нешвілл Предаторс, Міннесота Вайлд, Флоріда Пантерс, Коламбус Блю Джекетс, Вінніпег Джетс та Лас-Вегас Голден Найтс. Вдумайтеся, це третина усіх клубів НХЛ!

Нападник, як ми вже писали, не спромігся виграти третій Кубок Стенлі, проте після грандіозного успіху Піттсбурга на початку 1990-х він ще двічі доходив до фіналів Конференції, а також - фіналу Кубку Стенлі із Бостоном у 2013 році.

Ягр набрав найбільше очок серед усіх хокеїстів, які грали після 40 років

Чеху вдалося перевершити у цьому показнику легендарного Горді Гоу, який помер півтора року тому у віці 88 років. Гоу грав у хокей трохи більше, ніж Ягр - 35 років. Проте саме Ягр набрав найбільше очок у клубі, кому за 40 - 283 у 412 матчах. Тоді як у Горді - 268. Цікаво, що цей рекорд Ягру вдалося встановити у березні 2017-го. І що ще цікавіше - він перевершив досягнення легенди у грі проти свого колишнього клубу - Нью-Йорк Рейджерс.

Ягр - найстарший хокеїст, якому вдалося зробити хет-трік

3 січня 2015 року Яромир у светрі Нью-Джерсі Девілз закинув тричі у ворота ще однієї колишньої команди Філадельфії Флайерс.

Ягр став третім хокеїстом, якому підкорилося це бомбардирське досягнення у віці 40+. Раніше нього це вдалося зробити Нікласу Лідстрьому та Теєму Селянне.

"Він - один із п'яти топ-гравців, які коли-небудь грали у хокей. Звісно, це неприємно, що така подія трапилася у матчі проти нас, проте як простий вболівальник я можу сказати, що це було неймовірно", - сказав після того історичного матчу форвард льотчиків Вейн Сіммондс.

Присідання - наше все

Як Ягрові вдалося зберігати спортивну форму так довго? Це й везіння, яке допомагало уникати йому травм, а також хороші гени. Але не тільки це. Якщо ти робиш по 1000 присідань щодня з семирічного віку, це безперечно допоможе тобі. Ягр робив це майже 40 років. Як порахували журналісти із каналу ESPN, це приблизно 14 мільйонів присідань. І це справді вражає.

Ягр видав 15 сезонів, в яких забивав щонайменше 30 шайб

Постійність, з якою Ягр забивав голи в НХЛ, справді щось надзвичайне, адже він видав 15 сезонів поспіль, в яких йому вдалося закинути шонайменше 30 шайб - з 1992 по 2007 роки. Тут Ягру не вдалося випередити Майка Гартнера, який видав подібну серію з 1980 по 1994 роки (у випадку Ягра в період з 1992 по 2007 роки траплялися локаутні сезони).

Також в його активі 23 сезони із результативністю понад 15 шайб. Це на один сезон менше, ніж у того ж Горді Гоу.

У 1994 році Ягр шокував німецьку хокейну лігу, зігравши лише один матч

Під час локауту у 1994 році Ягр виступав за три європейські клуби у чотирьох лігах - Больцано у Серії А та Альпійській лізі, рідному ХК Кладно у першості Чехії та за Шалькер Шаркс у німецькій Оберлізі (другому за рівнем чемпіонаті Німеччини). У цій команді чех провів лише один поєдинок - зате який Перебуваючи у хороших кондиціях, Ягр змусив команду суперника замислитися, в яку гру вони грають, стоячи на ковзанах із ключками та спостерігаючи за швидким майстром. У цьому матчі чех закинув одну шайбу та віддав 10 гольових передач.

П'ять рівнів Ягра

Як відомо, існує теорія, згідно із якою будь-які дві людини на Землі розділені в середньому лише п'ятьма рівнями спільних знайомих (і, відповідно, шістьма рівнями зв'язків). Якщо перефразувати її основний принцип на хокейний манер та згадати, що у 2018-му НХЛ святкує 100-річчя, можна зробити висновок, що Ягр брав участь у першому поєдинку в історії Ліги 19 грудня 1917 року (у цій грі Монреаль Канадіенс здолав Оттаву Сенаторс 7:4 - ред.).

Отже: Ягр грав проти Гі Лафлера, який грав проти Горді Гоу, який у свою чергу виходив на лід проти Діта Клеппера, який грав з/проти Сі Деннені у першому поєдинку НХЛ.

У 43 роки Ягр зайняв 7 місце у рейтингу найцінніших гравців сезону

У віці, коли більшість хокеїстів вже повісили свої ковзани на цвях, Ягр опинився на 7-му місці голосування за найціннішого гравця сезону (MVP). Це сталося у сезоні-2015/16, коли Ягру вдалося набрати 66 очок (показник, який недосяжний протягом усієї кар'єри для напевно більшої частини гравців в НХЛ). У голосуванні чех навіть отримав одне перше місце. У топ-10 рейтингу увішли гравці віком основному до 29-30 років. Лише один Джо Торнтон, якому на той час було 36, хоч якось наблизився до Ягра.

Що ж, якщо вам за 40, то є небагато способів залишатися найкращим у своїй справі: бути геть не таким, як усі, тобто кимось справді особливим.

А що якби?

Ягр виділяється ще й тим, що він спромігся провести декілька сезонів в Європі, при цьому залишаючись бажаним гравцем в НХЛ. Так було у локаутних сезонах 1994/95, 2004/05, 2012/13, а також у 2008-2011 роках, коли чех відправився заробляти в Росію.

У 2015 році журналісти Yahoo Sports підрахували, що якби Ягр весь час виступав в НХЛ, то на його рахунку було б ще 69 голів та загалом 207 очок у 244 іграх. Таким чином, він би міг завершити кар'єру в НХЛ із показниками 1977 матчів, 835 голів та 2128 очок.

У цьому випадку він би перевершив показники Горді Гоу за кількістю проведених матчів та посунув би його із другого місця у рейтингу найкращих снайперів. Звісно до рекорду Гретцкі у 2857 очок йому б було все одно далеко, але все-таки.

Як би там не було, цифри, які продемонстрував Ягр за свою кар'єру ще довго будуть недосяжними для найближчих переслідувачів, навіть незважаючи, що у підсумку Ягр пропустив 5 років в НХЛ.

За матеріалами SBNATION (переклад та адаптація)

Ще декілька цікавинок про Ягра

Яромир Ягр - габаритний гравець. Його зріст - 191 см, вага - біля 100 кг.

Яромир Ягр виступав у 9 клубах НХЛ: найбільше - 11 сезонів - він провів у Піттсбургу. Чотири сезони він грав у Нью-Йорк Рейнджерс, три - у Вашингтон Кепіталз та Флоріда Пантерс. Найменше - 22 матчі - Ягр виступав у Калгарі.

Яромир Ягр виступав під номер 68-м, який символізував пам'ять про 1968 рік, коли військами СРСР було жорстко подавлена Празька весна.

Ягр провів 145 матчів за збірну Чехії/Чехословаччини. Цікаво, що збірна Чехії із Ягром жодного разу не програвала у фіналі великих змагань - Олімпіади або ж чемпіонату світу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua