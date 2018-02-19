89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 13:25
"Всё или ничего": Зінченко зачитав реп російського виконавця у роздягальні Ман Сіті. ВІДЕО
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вже не раз демонстрував свою любов до російського репера L'One. Раніше він виконував його хіти на посвяті в збірну України, у своїй машині і навіть зізнався, що, якби не грав у футбол, то став би репером.
Цього разу Зінченко запалив у роздягальні Манчестер Сіті, повеселивши партнерів. Українця зняв на відео його одноклубник Кайл Вокер, підписавши запис "Цей хлопець не сповна розуму".
Можливо, саме через такий талант городяни хочуть запропонувати Зінченку новий контракт у клубі на покращених умовах?
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua
Читай також
Останні публікації
19.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій