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20.02.2018  13:25

"Всё или ничего": Зінченко зачитав реп російського виконавця у роздягальні Ман Сіті. ВІДЕО


Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вже не раз демонстрував свою любов до російського репера L'One. Раніше він виконував його хіти на посвяті в збірну України, у своїй машині і навіть зізнався, що, якби не грав у футбол, то став би репером.

Цього разу Зінченко запалив у роздягальні Манчестер Сіті, повеселивши партнерів. Українця зняв на відео його одноклубник Кайл Вокер, підписавши запис "Цей хлопець не сповна розуму".

Можливо, саме через такий талант городяни хочуть запропонувати Зінченку новий контракт у клубі на покращених умовах?

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