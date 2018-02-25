88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 14:10 - Андрій Твердохліб
Як форвард Зорі режим Златана ввімкнув. ВІДЕО
В 21-му турі чемпіонату України з футболу Зоря впевнено перемогла Ворсклу (3:0).
Насамперед, гра запам'яталася цікавим епізодом на 76-й хвилині матчу.
Форвард господарів Юрі, ввімкнувши режим Златана Ібрагімовича, ефектною бісіклетою забив гол у ворота полтавського клубу.
Дивіться та насолоджуйтесь:
Нагадаємо, що коуча Зорі Юрія Вернидуба визнано найкращим тренером УПЛ в 21-му турі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій