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26.02.2018  14:10 - Андрій Твердохліб

Як форвард Зорі режим Златана ввімкнув. ВІДЕО


В 21-му турі чемпіонату України з футболу Зоря впевнено перемогла Ворсклу (3:0).

Насамперед, гра запам'яталася цікавим епізодом на 76-й хвилині матчу.

Форвард господарів Юрі, ввімкнувши режим Златана Ібрагімовича, ефектною бісіклетою забив гол у ворота полтавського клубу.

Дивіться та насолоджуйтесь:

Нагадаємо, що коуча Зорі Юрія Вернидуба визнано найкращим тренером УПЛ в 21-му турі.

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