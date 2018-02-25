Як форвард Зорі режим Златана ввімкнув. ВІДЕО





В 21-му турі чемпіонату України з футболу Зоря впевнено перемогла Ворсклу (3:0).

Насамперед, гра запам'яталася цікавим епізодом на 76-й хвилині матчу.

Форвард господарів Юрі, ввімкнувши режим Златана Ібрагімовича, ефектною бісіклетою забив гол у ворота полтавського клубу.

Дивіться та насолоджуйтесь:

Нагадаємо, що коуча Зорі Юрія Вернидуба визнано найкращим тренером УПЛ в 21-му турі.

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