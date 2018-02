Як лідер Ліверпуля ощасливив юного вболівальника або ніщо не чуже світовим зіркам

Зворушливий епізод стався одразу після матчу 26-го туру АПЛ між Ліверпулем та Тоттенгемом (2:2)

Зірка Ліверпуля Моххамед Салах подарував футболку юному вболівальнику мерсисайдців.

Всі 90 хвилин поєдинку в першому ряду трибун стояв маленький хлопчик з плакатом, на якому просив Салаха подарувати йому футболку.

Після закінчення матчу єгипетський футболіст підійшов до свого фанату і вручив футболку.

Mo Salah the Egyptian king comes over regardless of the result to give a kid his shirt who held a sign with his name for 90 minutes #LFC 😊😊😊😊 pic.twitter.com/GbmlSTSnUN