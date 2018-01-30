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05.02.2018  22:57

Як лідер Ліверпуля ощасливив юного вболівальника або ніщо не чуже світовим зіркам


Зворушливий епізод стався одразу після матчу 26-го туру АПЛ між Ліверпулем та Тоттенгемом (2:2)

Зірка Ліверпуля Моххамед Салах подарував футболку юному вболівальнику мерсисайдців.

Всі 90 хвилин поєдинку в першому ряду трибун стояв маленький хлопчик з плакатом, на якому просив Салаха подарувати йому футболку.

Юний вболівальник Ліверпуля з плакатом

Після закінчення матчу єгипетський футболіст підійшов до свого фанату і вручив футболку.

Щастю вболівальника не було меж і він, надівши футболку кумира, відправився додому.

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