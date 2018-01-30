Як лідер Ліверпуля ощасливив юного вболівальника або ніщо не чуже світовим зіркам
Зворушливий епізод стався одразу після матчу 26-го туру АПЛ між Ліверпулем та Тоттенгемом (2:2)
Зірка Ліверпуля Моххамед Салах подарував футболку юному вболівальнику мерсисайдців.
Всі 90 хвилин поєдинку в першому ряду трибун стояв маленький хлопчик з плакатом, на якому просив Салаха подарувати йому футболку.
|Юний вболівальник Ліверпуля з плакатом
Після закінчення матчу єгипетський футболіст підійшов до свого фанату і вручив футболку.
Mo Salah the Egyptian king comes over regardless of the result to give a kid his shirt who held a sign with his name for 90 minutes #LFC 😊😊😊😊 pic.twitter.com/GbmlSTSnUN— Dean Coombes (@DeanCoombes) 4 лютого 2018 р.
Щастю вболівальника не було меж і він, надівши футболку кумира, відправився додому.
Joe has received the shirt personally from mo salah @MaiHelmy #YNWA respect @22mosalah pic.twitter.com/avG7qhLKDp— Mohamed Ali (@momosalah222) 4 лютого 2018 р.
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