Як лідер Ліверпуля ощасливив юного вболівальника або ніщо не чуже світовим зіркам





Зворушливий епізод стався одразу після матчу 26-го туру АПЛ між Ліверпулем та Тоттенгемом (2:2)

Зірка Ліверпуля Моххамед Салах подарував футболку юному вболівальнику мерсисайдців.

Всі 90 хвилин поєдинку в першому ряду трибун стояв маленький хлопчик з плакатом, на якому просив Салаха подарувати йому футболку.

Юний вболівальник Ліверпуля з плакатом

Після закінчення матчу єгипетський футболіст підійшов до свого фанату і вручив футболку.

Mo Salah the Egyptian king comes over regardless of the result to give a kid his shirt who held a sign with his name for 90 minutes #LFC 😊😊😊😊 pic.twitter.com/GbmlSTSnUN — Dean Coombes (@DeanCoombes) 4 лютого 2018 р.

Щастю вболівальника не було меж і він, надівши футболку кумира, відправився додому.

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