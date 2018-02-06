Із слабкими нервами не дивитися: гравець втратив декілька зубів у матчі чемпіонату Іспанії. ВІДЕО. ФОТО





Центральний матч 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу Атлетико - Валенсія (1:0) завершився достроково для захисника матрацників Дієго Годіна.

На початку другого тайму уругваєць під час розіграшу штрафного у ворота гостей потрапив під могутню руку голкіпера кажанів Нето. У підсумку Годін опинився на газоні, а у його розюшеному роті не стало декількох, а точніше, як з'ясувалося згодом, трьох зубів. Особливого шарму чесної спортивної боротьби, якої іноді бракує у футболі, додало те, що один із зубів захисника лишився на рукаві светра воротаря.

Вже після матчу стало відомо, що у Годіна окрім втрачених зубів діагностували ще й потрійний перелом щелепи і він пропустить щонайменше 20 днів.

Цікаво, що за інформацією преси, працівники Атлетико відправилися шукати зуби Годіна вже після гри, адже, по гарячих слідах, уцілілі зуби можна повернути на місце. Проте так і невідомо, чим закінчилися пошуки уругвайських зубів.

Пропонуємо також згадати ще один епізод із травмою так би мовити щелепно-лицевої частини тіла футболіста: недавно розсічення верхньої частини обличчя під час матчу Примери Реал - Депортиво 23 січня (7:1) отримав Криштіану Роналду. Правда на відміну від португальця Годін не просив телефон, щоб зробити селфі чи бодай подивитися, що там сталося.

Проте, кожному - своє.

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