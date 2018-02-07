Роналду та Ко продемонстрували футбольне екіпірування майбутнього. ВІДЕО





У Лондоні відбувся захід Future of Football американського виробника спортивного екіпірування Nike, на якому були продемонстровані ключові футбольні інновації.

На заході був показаний новий рекламний ролик, у зйомках якого взяли участь такі зірки світового футболу, як Кріштіану Роналду, Неймар, Марко Асенсіо і Кілліан Мбаппе.

Відеоряд зроблений в найкращих традиціях Nike.

Тож приємного перегляду!

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