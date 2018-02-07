102 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 23:45
Роналду та Ко продемонстрували футбольне екіпірування майбутнього. ВІДЕО
У Лондоні відбувся захід Future of Football американського виробника спортивного екіпірування Nike, на якому були продемонстровані ключові футбольні інновації.
На заході був показаний новий рекламний ролик, у зйомках якого взяли участь такі зірки світового футболу, як Кріштіану Роналду, Неймар, Марко Асенсіо і Кілліан Мбаппе.
Відеоряд зроблений в найкращих традиціях Nike.
Тож приємного перегляду!
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій