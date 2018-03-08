Пішли в атаку потрапили в полон. Дубль Маркуса Решфорда в ворота Ліверпуля. ВІДЕО

В 30-му турі АПЛ Манчестер Юнайтед приймає Ліверпуль.

Незважаючи на ігрову перевагу гостей, дияволи до 24-ї хвилини попереду з рахунком 2:0, завдяки дублю Маркуса Решфорда.

МЮ - Ліверпуль 1:0

МЮ - Ліверпуль 2:0

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