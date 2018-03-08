Феноменальний гол Коутінью п'ятою в ворота Малаги. ВІДЕО

В 28-му турі чемпіонату Іспанії Барселона на виїзді перемогла Лаціо з рахунком 2:0.

На 28-й хвилині гри фантастичний гол п'ятою забив Філіппе Коутінью, тим самим зробивши рахунок у матчі 2:0.

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