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13.03.2018  19:09 - Андрій Твердохліб

Феноменальний гол Коутінью п'ятою в ворота Малаги. ВІДЕО

В 28-му турі чемпіонату Іспанії Барселона на виїзді перемогла Лаціо з рахунком 2:0.

На 28-й хвилині гри фантастичний гол п'ятою забив Філіппе Коутінью, тим самим зробивши рахунок у матчі 2:0.

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