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14.03.2018  00:11

Нападник Шахтаря Факундо Феррейра виштовхнув болл-боя через рекламний щит. ВІДЕО

Одразу після вилучення захисника Шахтаря Івана Ордеця, у гірників почали здавати нерви.

Дістолося навіть болл-бою, який подає м'ячі.

Нападник Шахтаря Факундо Феррейра нахабно виштовхнув хлопця за рекламний щит.

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