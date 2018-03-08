Мессі забиває в ворота Челсі знущальним ударом поміж ніг Куртуа. ВІДЕО

Вже на третій хвилині гри 1/8 фіналу ЛЧ між Барселоною та Челсі лідер синьо-гранатових Ліонель Мессі відкрив рахунок.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua