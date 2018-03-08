Шикарний прохід Мессі та гол Дембеле в ворота Челсі. ВІДЕО

Барселона подвоїла рахунок у грі ЛЧ проти Челсі після шикарного проходу Мессі.

Аргентинець протягнув м'яч через півполя та віддав зручну передачу на Дембеле, який і зробив рахунок 2:0.

Перший же гол знущальним ударом поміж ніг Куртка забив сам Мессі.

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