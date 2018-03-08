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408 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 10:02 - Андрій Твердохліб
Фантастичний перфоманс вболівальників Динамо на грі проти Лаціо. ВІДЕО
На грі 1/8 фіналу ЛЄ Динамо - Лаціо зібралося майже 53 тисячі вболівальників.
Під час другого тайму десятки тисяч присутніх на НСК Олімпійський запалили свої гаджети, що виглядало просто неймовірно!
На жаль футболістам Динамо не допомогла така шалена підтримка...
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій