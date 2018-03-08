Чарівний гол Крістіана Еріксена в чвертьфіналі Кубку Англії. ВІДЕО

Гравці Тоттенгема святкують гол Еріксена в ворота Свонсі

У 1/4 фіналу Кубку Англії Свонсі вдома приймає Тоттенгем.

Уже на 11-й хвилині датський плеймейкер шпор Крістіан Еріксен фантастичним ударом відкрив рахунок.

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