Як Канкава врятував життя Гусєву: епічний епізод, який ледь не закінчився трагічно. ВІДЕО

Джаба Канкава

18 березня колишній гравець Дніпра Джаба Канкава святкує свій 32-й день народження.

Чемпіон згадує епізод з гри Дніпро - Динамо, в якому легенда киян ледь не загинув.

Хавбек Дніпра Джаба Канкава першим зорієнтувався в ситуації та першим поспів на домогу знепротимнівшиму Гусєву.

Нагадаємо, що наразі грузин виступає за казахстанський Тобол.

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