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180 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 12:56
Марта Костюк: юна, вродлива, талановита зірочка світового тенісу. ФОТО. ВІДЕО
Завдяки виходу в півфінал турніру TF Women's Circuit - Zhuhai Open, юна українська зірочка Марта Костюк зробила черговий знаковий прорив в світовому рейтингу.
Цього разу киянка перескочила одразу на 33 сходинки і посідає 152 позицію в рейтингу WTA.
Не за горами вже й перша сотня, а там і еліта світового тенсу.
Незважаючи на постійні тренування та турніри талановита українка завжди знаходить час для того щоб весело та позитивно його провести.
І звичайно ж не забуває радувати своїх прихильників світлинами в Instagram.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій