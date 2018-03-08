Марта Костюк: юна, вродлива, талановита зірочка світового тенісу. ФОТО. ВІДЕО

Завдяки виходу в півфінал турніру TF Women's Circuit - Zhuhai Open, юна українська зірочка Марта Костюк зробила черговий знаковий прорив в світовому рейтингу.

Цього разу киянка перескочила одразу на 33 сходинки і посідає 152 позицію в рейтингу WTA.

Не за горами вже й перша сотня, а там і еліта світового тенсу.

Незважаючи на постійні тренування та турніри талановита українка завжди знаходить час для того щоб весело та позитивно його провести.

І звичайно ж не забуває радувати своїх прихильників світлинами в Instagram.

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