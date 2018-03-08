Under Armour теперь и в Украине





Under Armour – сверхпопулярный американский бренд, новатор в мире спорта, который создаёт высокотехнологичную спортивную одежду и обувь.

Бренд начал свой путь с создания нательного белья для игроков в Американский Футбол. Отсюда и название бренда – то, что находится под защитой. Нательное бельё и сейчас является самым востребованным среди спортсменов.

В 2016 году бренд впервые попал в рейтинг самых инновационных компаний от Boston Consulting Group, став в одном ряду с Apple, Google, Microsoft.

ЛИНЕЙКИ В УКРАИНЕ

• Тренировка в зале и на улице

• Бег

• Баскетбол

КАТЕГОРИИ

HeatGear – для тёплого времени года и температуры выше 150С.

ColdGear - для холодного времени года и температуры ниже 120С.

ТЕХНОЛОГИИ HEATGEAR

UA HEATGEAR®ARMOUR® - максимально отводит пот с поверхности тела, а также быстро высыхает.

UA COOLSWITCH – слой, нанесённый в виде кристаллической решётки для максимального охлаждения при интенсивных нагрузках.

ISO-CHILL – применение в структуре тканей нейлоновых волокон и сетки для отведения излишков тепла и предоставления долгосрочного ощущения свежести и прохлады.

UA СOLDBLACK® - технология отражения инфракрасного излучения позволяет не нагреваться тёмной экипировке, даже в сильную жару

UA SUNBLOCK – технология отсечения ультрафиолетового излучения, работающая как солнцезащитный крем с уровнем защиты UPF 30+.

HEATGEAR®ARMOURVENT® - сетчатые вставки, которые по внешнему виду идентичны с основной тканью продукта, расположены в стратегически важных местах.

ТЕХНОЛОГИИ COLDGEAR

COLDGEAR INFRARED® - мягкая ткань с нанесённым на внутреннюю часть биокерамическим покрытием, которое работает, как отражатель тепла в сторону тела.

UA BASETM- великолепное термобельё с интегрированной негативной матрицей предотвращающее скопление и размножение микробов и бактерий на поверхности тела.

PRIMALOFT® - Технология позволяет циркулировать воздуху и пару, но защищает от внешнего проникновения воды и влаги.

REACTOR® - запирает тепло, когда вы замедляетесь и охлаждает при активных тренировках.

THREADBORNE - ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

Para – материал Para состоит из крепких, но лёгких нитей под названием Parachord.

Seamless – бесшовная технология производства экипировки.

MICROTHREAD – Технология подразумевает использование в тканях более тонких, но не менее крепких нитей.

ТЕХНОЛОГИИ ОБУВИ

Speedform – пяточная чаша надёжно и плотно фиксирует стопу.

Charged Cushioning – часть подошвы поглощающая ударные воздействия на стопу, превращая их в импульс для движения вперёд.

Micro G – тоньше и легче традиционных пеноматериалов.

Clutch Fit – структура материала верха схожа с формой песочных часов позволяя материалу растягиваться и сокращаться повторяя движения и форму стопы.

26 декабря 2017 года – в ТРЦ Sky Mall открылся первый в Украине официальный магазин Under Armour.

В торжественной церемонии открытия первого магазина Under Armour принял активное участие боксёр Василий Ломаченко, остановивший свой выбор именно на Under Armour в качестве тренировочной экипировки.

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