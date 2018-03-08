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20.03.2018  15:42

Салах голяка танцює на честь свого покера в ворота Вотфорда. ВІДЕО

Зірка Ліверпуля Мохамед Салах вирішив голяка відсвяткувати свій покер у ворота Вотфорда.

Відео спокусливого танка потрапило в мережу:

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