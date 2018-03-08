Як Коноплянка та Ротань над молодими "знущалися". ВІДЕО. ФОТО
Футболісти збірної України з футболу в Харкові готуються до товариської гри проти Саудівської Аравії, яка відбудеться 23-го березня в Іспанії.
Окрім звичайних тренувань та фітнесу футболісти весело проводять час на тенісних кортах, граючи в тенісбол.
Звичайно ж найвеселіші події відбуваються навколо двох найголовніших балагурів збірної Євгена Коноплянки та Олександра Зінченка.
Епічний тенісбольний матч відбувся між парою ветеранів збірної Русланом Ротанем/Євгеном Коноплянкою та тандемом молодих Зінченко/Малиновський.
Вигравши першу партію Коно Та Ротань змусили суперників переступати через сітку на корті.
Євген Коноплянка жваво коментував епізод коли молоді виконували вправи.
Ну, а програвши ще одну партію, Малиновський та Зінченко попрацювали спеціальними щітками, якими боллбої чистять лінії на грунтових кортах.
|
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій