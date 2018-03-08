Як Коноплянка та Ротань над молодими "знущалися". ВІДЕО. ФОТО

Футболісти збірної України з футболу в Харкові готуються до товариської гри проти Саудівської Аравії, яка відбудеться 23-го березня в Іспанії.

Окрім звичайних тренувань та фітнесу футболісти весело проводять час на тенісних кортах, граючи в тенісбол.

Звичайно ж найвеселіші події відбуваються навколо двох найголовніших балагурів збірної Євгена Коноплянки та Олександра Зінченка.

Епічний тенісбольний матч відбувся між парою ветеранів збірної Русланом Ротанем/Євгеном Коноплянкою та тандемом молодих Зінченко/Малиновський.

Вигравши першу партію Коно Та Ротань змусили суперників переступати через сітку на корті.

Євген Коноплянка жваво коментував епізод коли молоді виконували вправи.

Ну, а програвши ще одну партію, Малиновський та Зінченко попрацювали спеціальними щітками, якими боллбої чистять лінії на грунтових кортах.

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