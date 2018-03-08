Від Циганкова до Мораеса. Топ-10 голів Ліги Європи 1/8 фіналу. ВІДЕО

Київське Динамо, поступившись вдома в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ, припинило боротьбу за почесний трофей.

Але голи Віктора Циганкова і Жуніора Мораеса ввійдуть в історію цього європейського турніру.

Вашій увазі 10 найкращих голів 1/8 фіналу ЛЄ сезону 2017/2018:

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