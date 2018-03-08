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21.03.2018  23:00

Роналдінью - головний чарівник в історії футболу. ВІДЕО

 

21 березня, свій 38-й день народження святкує бразильський чарівник шкіряного м'яча Роналдінью.

Феноменальна робота з м'ячем, дріблінг, швидкість та вишукані передачі - це Роналдінью.

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