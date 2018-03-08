Роналдінью - головний чарівник в історії футболу. ВІДЕО

21 березня, свій 38-й день народження святкує бразильський чарівник шкіряного м'яча Роналдінью.

Феноменальна робота з м'ячем, дріблінг, швидкість та вишукані передачі - це Роналдінью.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua