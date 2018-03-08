Ольга Харлан - "Жінка року" 2018 в номінації спорт. ФОТО





Відоме українське видання "Единственная" нагородила почесними статуетками українських жінок, які зробили найбільш вагомий внесок в певній галузі, розвивають і підтримують соціально орієнтовані проекти, а також впливають на громадську думку країни.

У номінації Спорт почесне визнання отримала Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Фехтувальниця з Миколаєва в голосуванні випередила Еліна Світоліну (теніс), Юлію Левченко (легка атлетика), Дар'ю Білодід (дзюдо) та Олену Підгрушну (біатлон).

До експертної комісії, яка визначала переможця, увійшли такі відомі українські спортсмені минулого та сьогодення, як Станіслав Медведенко, Олена Петрова, Олена Говорпова, Жан Беленюк, Денис Силантьєв, Андрій П'ятов та Олексій Пономаренко.

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