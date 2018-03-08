Барселона - Динамо Київ: рівно 27 років тому кияни на Камп Ноу зіграли в нічию з каталонським грандом. ВІДЕО

Рівно 21 рік тому, 22 березня 1991 року, київське динамо в 1/4 фіналу Кубку володарів Кубків зіграло в нічию з Барселоною на знаменитому Камп Ноу.

Склад киян у тій грі виглядав таким чином:

Жидков, Лужний, Беца, Деркач, Шматоваленко, Ковалець, В. Мороз, Заєць, Саленко, Юрченко, Юран.

Гол за динамівців на 62-й хвилині гри забив Сергій Юран.

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