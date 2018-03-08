Легендарному центрбеку Динамо Олегу Кузнєцову - 55! ВІДЕО. ФОТО

22 березня, свій 55-річний ювілей святкує легендарний футболіст київського Динамо та збірної СРСР Олег Кузнєцов.

Один з найтитулованіших футболістів радянської епохи Олег Кузнєцов тричі вигравав чемпіонат СРСР і Кубок Радянського Союзу.

Олег Кузнєцов у футболці Динамо

Володар Кубка володарів Кубків УЄФА (1986) у складі Динамо, віце-чемпіон Європи (1988), триразовий чемпіон Шотландії у складі Глазго Рейнджерс.

У формі Глазго Рейнджерс

В опитуванні журналу Франс Футбол на найкращого футболіста року в Європі зайняв 11-12-е місце 1988 року.

У 80-ті вважався одним з найкращих передніх центрбеків Європи, відрізнявся твердістю в єдиноборствах.

В стартовому матчі Євро-88 проти легендарного Франка Райкарда

Саме через свою жорстку манеру гри, що називається "кістка в кістку", досить часто травмувався.

На думку фахівців саме Кузнєцова дуже не вистачало збірній СРСР в фіналі Євро-88 у грі проти зіркових нідерландців.

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