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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
149 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 10:36
Карпати, які ми не забудемо. ВІДЕО
23 березня, свій 52-й день народження святкує колишній тренер львівських Карпат Олег Кононов.
Піде керівництвом білоруського фахівця Карпати двічі посідали 5-те місце в чемпіонаті України, а також грали в груповому етапі ЛЄ (2010/2011).
На шляху до групового етапу львів'яни здолали грізний турецький Галатасарай. Після гостьової нічиєї в Стамбулі, нульовий рахунок в домашньому матчі тримався аж до 91-ї хвилини, а далі...
Краще подивитися і ще раз пережити ті незабутні емоції:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій