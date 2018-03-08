Карпати, які ми не забудемо. ВІДЕО

23 березня, свій 52-й день народження святкує колишній тренер львівських Карпат Олег Кононов.

Піде керівництвом білоруського фахівця Карпати двічі посідали 5-те місце в чемпіонаті України, а також грали в груповому етапі ЛЄ (2010/2011).

На шляху до групового етапу львів'яни здолали грізний турецький Галатасарай. Після гостьової нічиєї в Стамбулі, нульовий рахунок в домашньому матчі тримався аж до 91-ї хвилини, а далі...

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