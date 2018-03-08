Ломаченко готується до чемпіонського бою. ВІДЕО

12 травня в Нью-Йорку Василь Ломаченко проведе свій черговий чемпіонський бій.

Суперником українця стане чемпіон світу зв версією WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес.

На разі ж Василь вже розпочав тренувальний збір у США.

🤖🥊🥊 Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) 22 Мар 2018 в 9:49 PDT

Раніше Хорхе Лінарес заявив, що Ломаченко впаде перед королем.

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