Фантастичний гол бісіклетою Едінсона Кавані в ворота Чехії

Едінсон Кавані

У півфіналі Міжнародного Кубку Китаю збірна Уругваю грає проти збірної Чехії.

На 10-й хвилині рахунок відкрив Луїс Суарес з пенальті.

Подовоїв же рахунок фантастичним ударом "ножицями" через себе інший зірковий нападник челесті Еденсон Кавані.

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