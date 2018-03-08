Крава - ГОЛ: Артем Кравець відкрив рахунок у матчі збірних Саудівської Аравії та України. ВІДЕО

Збірна України з футболу грає товариську гру проти Саудівської Аравії.

На 32-й хвилині рахунок відкрив Артем Кравець:

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