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23.03.2018  21:59

Крава - ГОЛ: Артем Кравець відкрив рахунок у матчі збірних Саудівської Аравії та України. ВІДЕО

 

Збірна України з футболу грає товариську гру проти Саудівської Аравії.

На 32-й хвилині рахунок відкрив Артем Кравець:

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