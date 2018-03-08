Ломаченку завеликий кросівок легендарного Шакіла О'Ніла 55 розміру. ФОТО

Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко, який зараз готується до чемпіонського бою проти Хорхе Лінареса, вирішив приміряти кросівок легендарного баскетболіста Шакіла О'Ніла.

Відповідну світлону українець опублікував у власному сторіз в Instagram.

Але кросівок 55-го європейського розміру виявився завеликий для українського суперчемпіона.

Слід зазначити, що зріст баскетболіста 216 см, а вага в часи активної кар'єри була біля 146 кг.

Раніше повідомлялося про зустріч Лома з випадковим перехожим у Нью-Йорку.

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