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433 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 15:46
Ломаченку завеликий кросівок легендарного Шакіла О'Ніла 55 розміру. ФОТО
|Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко, який зараз готується до чемпіонського бою проти Хорхе Лінареса, вирішив приміряти кросівок легендарного баскетболіста Шакіла О'Ніла.
Відповідну світлону українець опублікував у власному сторіз в Instagram.
Але кросівок 55-го європейського розміру виявився завеликий для українського суперчемпіона.
Слід зазначити, що зріст баскетболіста 216 см, а вага в часи активної кар'єри була біля 146 кг.
Раніше повідомлялося про зустріч Лома з випадковим перехожим у Нью-Йорку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій