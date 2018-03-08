Легендарному Володимиру Кличку - 42. ВІДЕО

Володимир Кличко

25 березня, свій 42-й день народження святкує видатний українець Володимир Кличко.

Чемпіон пропонує згадати найцікавіші моменти в кар'єрі Володимира:

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