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608 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 19:37
Василю Рацу - 57: гол легендарного динамівця в ворота Нідерландів на Євро-88. ВІДЕО
25 березня, Василю Рацу виповнюється 57 років.
Легендарна збірна СРСР 1988 року, яка стала віце-чемпіоном Європи під керівництвом Валерія Лобановського, розпочинала свій шлях на тодішньому Євро грою з неперевершеною збірною Нідерландів.
Тріо Райкард, Гулліт, ван Бастен у ті часи наводило жал на будь-якого суперника.
Ну, а на чолі летючих голандців стояв один із засновників тотального футболу Рінус Міхелс.
Та дуель метрів тренерського цеху закінчилася на користь Лобановського, завдяки віртуозному удару лівою сьогоднішнього іменинника.
Пригадуємо та насолоджуємося:
Нагадаємо, що 25 березня також свій день народження святкує інший легендарний українець Володимир Кличко.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій