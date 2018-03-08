Василю Рацу - 57: гол легендарного динамівця в ворота Нідерландів на Євро-88. ВІДЕО

25 березня, Василю Рацу виповнюється 57 років.

Легендарна збірна СРСР 1988 року, яка стала віце-чемпіоном Європи під керівництвом Валерія Лобановського, розпочинала свій шлях на тодішньому Євро грою з неперевершеною збірною Нідерландів.

Тріо Райкард, Гулліт, ван Бастен у ті часи наводило жал на будь-якого суперника.

Ну, а на чолі летючих голандців стояв один із засновників тотального футболу Рінус Міхелс.

Та дуель метрів тренерського цеху закінчилася на користь Лобановського, завдяки віртуозному удару лівою сьогоднішнього іменинника.

Пригадуємо та насолоджуємося:

Нагадаємо, що 25 березня також свій день народження святкує інший легендарний українець Володимир Кличко.

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