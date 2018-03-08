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26.03.2018  14:07

Унікальне досягнення легендарного бразильця Роналдо. ВІДЕО

 

Що об'єднує легендарного Луїса Назаріо де Ліма або просто Рональдо з міфичним числом 88?

Саме стільки голів зубастик забив за всю кар'єру обігравши воротаря і закотивши м'яч у порожні ворота!

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