Унікальне досягнення легендарного бразильця Роналдо. ВІДЕО

Що об'єднує легендарного Луїса Назаріо де Ліма або просто Рональдо з міфичним числом 88?

Саме стільки голів зубастик забив за всю кар'єру обігравши воротаря і закотивши м'яч у порожні ворота!

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