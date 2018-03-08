Роналду та Ко пропустили 3 голи в першому таймі від нідерландців. ВІДЕО

Мемфіс Депай

26 березня, відбувається низка товариських матчів.

В одному з них збірна Португалії грає проти команди Нідерландів та поступається після першого тайму з рахунком 0:3.

До вашої уваги голи помаранчевих:

Депай (11)

Бабел (32)

Ван Дейк (45+2)

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