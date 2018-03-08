Як Роналду "крота вбив". ВІДЕО

Кріштіану Роналду

Кумедний епізод трапився в товариській грі між збірними Португалії та Нідерландів.

Головна зірка португальців Кріштіано Роналду в одному з епізодів, намагаючись пробити по воротам, колупнув гарний шмат газону, тим самим зыпсувавши гарну нагоду.

Футбольним сленгом такі епізоди називаються дость просто - "вбив крота".

Сподіваємося, що гомілкостоп в гшоловної зірки португальців міцний.

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