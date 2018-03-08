Фантастичний сейв Сіллесена у грі проти Португалії. ВІДЕО

Яспер Сіллесен

У товариській грі між збірними Португалії та Нідерландів номінальні гості здобули впевнено перемогу 3:0.

Усі три голи футболісти з країни тюльпанів забили в першому таймі.

На 48-й хвилині гри голкіпер збірної Нідерландів Яспер сіллесен витягнув "мертвий" м'яч після удару Кріштіану Роналду:

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